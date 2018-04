Rookie is an online magazine and book series for teenagers. Each month, a different editorial theme drives the writing, photography, and artwork that we publish. Learn more about us here , and find out how to submit your work here !

日本のRookieファンのみなさま!

『Rookie Yearbook』日本版刊行を記念して、我々日本での初めてのイベントを行ないます 4/7(土)18:00~、青山ブックセンタです。

ぜひ参加してください!我々とっても楽しみ!詳細とチケットについては、ここをクリックしてください。

Rookies in Japan!

In commemoration of the publication of Rookie Yearbook in Japan, we are having our first event in Japan this Saturday, April 7, 6 PM at Aoyama Book Center.

Please join us! We’re so excited! For details and tickets, please click here. ♦